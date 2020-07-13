К чему готовимся: в Украине утвердили порядок введения комендантского часа

Правительство приняло постановление о порядке осуществления мероприятий при введении комендантского часа и установлении специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение.

Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

«Введение комендантского часа и установление специального режима светомаскировки осуществляется только при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка», — говорится в документе.

Отмечается, что комендантский час и установление специального режима светомаскировки вводится путём издания приказа военным командованием или военной администрацией (в случае её образования).

Такой приказ должен доводиться до сведения военных администраций (в случае их образования) или совета обороны Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, Совета министров Автономной Республики Крым, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, Минэкономики, Минсоцполитики, Мининфраструктуры, Минздрава, МИД, АО «Українська залізниця», соответствующих органов Госспецтрансслужбы, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, СБУ, ГФС, ГМС, ГСЧС, военных командований, соединений, воинских частей Вооружённых сил и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований.

Согласно постановлению, данным приказом назначается комендант, определяются время, в течение которого действует комендантский час, и специальный режим светомаскировки, границы территории их введения, способы осуществления мероприятий по поддержанию правопорядка, порядок движения железнодорожного, автомобильного, морского, речного, воздушного транспорта, порядок создания, функционирования и местонахождения комендатуры и её состав.

В случае реальной угрозы жизни и безопасности лиц комендант имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию/с территории, где введён комендантский час и установлен специальный режим светомаскировки.

На территории, где введён комендантский час, запрещается пребывание в определённый период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Лица, совершившие уголовные и административные правонарушения, задерживаются в порядке, установленном УПК и КУоАП.

Патрулям на территории, где введён комендантский час и установлен специальный режим светомаскировки, предоставлено право:

задерживать и доставлять в органы или подразделения Нацполиции лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

проверять у лиц удостоверения, документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус лица, или паспортные документы иностранца, лица без гражданства, документы, подтверждающие законность пребывания на территории Украины, и пропуска, а в случае их отсутствия — задерживать соответствующих лиц и доставлять в органы или подразделения Нацполиции для установления личности; при необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, перевозимых ими багажа и грузов;

изымать у лиц предметы, являющиеся орудием, средством или предметом правонарушения, и передавать их органам или подразделениям Нацполиции;

временно ограничивать или запрещать на улицах и дорогах, отдельных участках местности и в других общественных местах пребывание или передвижение лиц, движение транспортных средств, в частности, транспортных средств иностранных, консульских учреждений либо представительств международных организаций; выводить лиц из отдельных участков местности и объектов, эвакуировать транспортные средства;

входить (проникать) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие лицам, при прекращении уголовного правонарушения и в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью лиц;

использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением транспортных средств иностранных консульских учреждений или представительств международных организаций, для предупреждения совершения уголовного преступления, преследования и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, или для доставки в лечебные учреждения лиц, нуждающихся в медицинской помощи, проезда к месту преступления;

применять в соответствии с законодательством меры физического воздействия, оружие и специальные средства.

Кроме того, постановлением определено, что для установления специального режима светомаскировки осуществляются мероприятия относительно создания в тёмное время суток условий, которые затрудняют выявление признаков деятельности войск, военных объектов, а также населённых пунктов, объектов экономики и государственного управления с воздуха путём визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения.