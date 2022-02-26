В связи с комендантским часом электротранспорт Одессы изменил график

В связи с комендантским часом электротранспорт Одессы работает с 7 утра до 9 вечера.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В связи с введением комендантского часа и существенным уменьшением пассажиропотока КП «Одессэлектротранс» уменьшило количество единиц подвижного состава на троллейбусных и трамвайных маршрутах. Сроки начала и завершения работы электрического транспорта также изменены, подвижной состав работает с 7:00 до 21:00″, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова издал распоряжение №104 от 25.02.2022 года «О внедрении мер правового режима военного положения в городе Одессе», согласно которому вводится комендантский час с 23.00 до 05.00.

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