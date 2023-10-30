Одесская мэрия планирует отремонтировать улицу на окраине города за 161 млн гривен

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило очередной ремонтный тендер – “Капитальный ремонт проезда от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги в городе Одессе”.

Сумма ремонта составляет 161 млн гривен, что является рекордом по последним тендерам Одесской мэрии во время войны.

Отмечается, что начало аукциона назначено на 6 ноября. Срок выполнения работ по 31 декабря 2024 года.

Одесса News информировала, что 28 октября в Одессе граждане вышли на протестные акции, требуя прекращения расходов на благоустройство, ремонты дорог, фасадов зданий и пр. на время войны и увеличения средств в местных бюджетах на 2024 год на помощь силам обороны.

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