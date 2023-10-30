«Мощный сигнал человечеству»: на Мальте завершился саммит по Формуле мира

На Мальте 28 октября состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике относительно имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и принципов восстановления мира в Украине.

Об этом сообщает Офис президента.

Встреча стала продолжением консультаций в соответствующем формате в Копенгагене (Дания) в июне текущего года и в Джидде (Саудовская Аравия) в августе, говорится в сообщении.

В саммите приняли участие представители 66 стран и международных организаций. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах формулы мира: «Ядерная и радиационная безопасность», «Продовольственная безопасность», «Энергетическая безопасность», «Освобождение всех пленных и депортированных лиц» и «Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка».

Планы по каждому из этих вопросов были разработаны рабочими группами, в которые вошли представители дипломатических учреждений разных стран из всех регионов мира. Каждый пункт плана представляли и комментировали представители разных государств, а также украинские чиновники.

План по ядерной и радиационной безопасности преследует цель полного вывода российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории Запорожской АЭС и передачи контроля над станцией Украине. План предусматривает усиление роли МАГАТЭ в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок, определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины, изучение механизмов ответственности за несоблюдение международно признанного принципа ядерной безопасности.

План по продовольственной безопасности предусматривает установление международных гарантий для бесперебойного снабжения продовольствием. Для этого предложено усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине, обеспечить разминирование морских путей в Чёрном море, необходимых для безопасного судоходства в украинские порты, необходимую поддержку страхования судов и грузов, перевозящих в и из морских портов Украины.

План возвращения депортированных украинских детей, гражданских заложников и военнопленных предусматривает создание международной мониторинговой группы и определение механизма сбора информации о депортированных детях, гражданских заложниках и военнопленных, получение доступа к местам их содержания, дополнительные санкции против России и её официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права, международное давление на Россию с целью предоставления ООН и Международному комитету Красного Креста беспрепятственного доступа к украинским пленникам и т.д.

В пункте о соблюдении устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка рабочая группа предлагает сосредоточиться на реформе Совета безопасности ООН и ограничении права вето, усилении роли Международного суда ООН путём признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах по поводу нарушений устава ООН, а также создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.

«Каждая наша встреча на фоне этой ужасной войны – свидетельство того, что мы стали более чем коллегами. Мы стали друзьями. Я уверен, что завершение величайшей войны в Европе со времён Второй мировой справедливым, длительным и всеобъемлющим миром будет иметь огромное положительное влияние на другие разгорающиеся в мире взрывоопасные конфликты. И сегодня мы даём новый мощный сигнал всему человечеству: мы приближаем мир. Справедливый, устойчивый, продолжительный. Для Украины. Для мира», – заявил глава ОП Андрей Ермак.

Одесса News информировала, что на Мальте утром 28 октября началась встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности, посвящённая украинской формуле мира.

Также Одесса News сообщала, что Украина в сентябре 2022 года презентовала свою формулу мира из 10 пунктов. Одним из главных её положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Глобальный саммит по реализации формулы мира с участием большинства стран мира Украина стремится провести осенью 2023 года, говорил Зеленский.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy