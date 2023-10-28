MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. На Мальте проходит встреча по украинской формуле мира

На Мальте проходит встреча по украинской формуле мира

.jpg

На Мальте утром 28 октября началась встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности, посвящённая украинской формуле мира.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Мальта. Начали встречу внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности по украинской Формуле мира Президента Владимира Зеленского. Более 65 стран – Запад, Глобальный Юг. Дипломатические усилия Украины дают результаты: международная поддержка украинской формулы мира растёт», – написал Ермак.

По его словам, во время встречи представят конкретные планы по реализации пяти пунктов формулы мира: ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность, освобождение пленных и депортированных лиц, а также восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

«Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты. Двигаемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира», – отметил Ермак.

Он также добавил, что российские фейки о «потере интереса» к Украине не сбылись: над реализацией формулы мира «с каждым месяцем работает всё больше стран мира со всех континентов».

Позднее Ермак сообщил о завершении первой части встречи.

«Завершаем первую сессию встречи на Мальте. И дальше – готовимся ко второй. Есть важные аргументы и предложения. Наши партнёры вместе с представителями украинской власти представили пять пунктов украинской Формулы мира, над которыми работали рабочие группы, и своё видение имплементации… Было много комментариев, действительно оживлённая дискуссия», – написал глава ОП.

Он подчеркнул, что Украина нацелена на «вполне конкретные результаты» – Глобальный саммит мира лидеров государств.

«Во время своего выступления на сессии я напомнил, что к разработке плана Формулы приобщаются всё больше государств, уважающих международное право и устав ООН. И РФ будет вынуждена уступить мировому сообществу. Ей придётся принять наши общие условия… Завершение крупнейшей войны в Европе со времён Второй мировой справедливым, длительным и всеобъемлющим миром будет иметь огромное положительное влияние на другие взрывоопасные конфликты, которые разворачиваются в мире. И сегодня мы подаём новый мощный сигнал всему человечеству: мы приближаем мир», – подытожил Ермак. 

Одесса News информировала, что Украина в сентябре 2022 года презентовала свою формулу мира из 10 пунктов. Одним из главных её положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Глобальный саммит по реализации формулы мира с участием большинства стран мира Украина стремится провести осенью 2023 года, говорил Зеленский. 

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 136

Смотрите также...

scroll to top