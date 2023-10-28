На Мальте проходит встреча по украинской формуле мира

На Мальте утром 28 октября началась встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности, посвящённая украинской формуле мира.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Мальта. Начали встречу внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности по украинской Формуле мира Президента Владимира Зеленского. Более 65 стран – Запад, Глобальный Юг. Дипломатические усилия Украины дают результаты: международная поддержка украинской формулы мира растёт», – написал Ермак.

По его словам, во время встречи представят конкретные планы по реализации пяти пунктов формулы мира: ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность, освобождение пленных и депортированных лиц, а также восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

«Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты. Двигаемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира», – отметил Ермак.

Он также добавил, что российские фейки о «потере интереса» к Украине не сбылись: над реализацией формулы мира «с каждым месяцем работает всё больше стран мира со всех континентов».

Позднее Ермак сообщил о завершении первой части встречи.

«Завершаем первую сессию встречи на Мальте. И дальше – готовимся ко второй. Есть важные аргументы и предложения. Наши партнёры вместе с представителями украинской власти представили пять пунктов украинской Формулы мира, над которыми работали рабочие группы, и своё видение имплементации… Было много комментариев, действительно оживлённая дискуссия», – написал глава ОП.

Он подчеркнул, что Украина нацелена на «вполне конкретные результаты» – Глобальный саммит мира лидеров государств.

«Во время своего выступления на сессии я напомнил, что к разработке плана Формулы приобщаются всё больше государств, уважающих международное право и устав ООН. И РФ будет вынуждена уступить мировому сообществу. Ей придётся принять наши общие условия… Завершение крупнейшей войны в Европе со времён Второй мировой справедливым, длительным и всеобъемлющим миром будет иметь огромное положительное влияние на другие взрывоопасные конфликты, которые разворачиваются в мире. И сегодня мы подаём новый мощный сигнал всему человечеству: мы приближаем мир», – подытожил Ермак.

Одесса News информировала, что Украина в сентябре 2022 года презентовала свою формулу мира из 10 пунктов. Одним из главных её положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Глобальный саммит по реализации формулы мира с участием большинства стран мира Украина стремится провести осенью 2023 года, говорил Зеленский.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy