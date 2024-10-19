С верой в Победу и надеждой на союзников прошли встречи Зеленского в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейского парламента Робертой Мецола.

Ключевая тема переговоров – представление Плана победы, — говорится в сообщении на официальном сайте Президента Украины.

Глава Украинского государства отметил при разговоре с Шарлем Мишелем , что ожидает активное участие ЕС в его реализации.

«Для меня очень важно поделиться нашим Планом победы со всеми лидерами, помогавшими нам с самого начала полномасштабной войны. Наш План о том, как усилить Украину, чтобы она была готова к дипломатии», – сказал Владимир Зеленский. Среди других вопросов, которые обсудили во время встречи, – прогресс в реализации Формулы мира, дальнейшая оборонная поддержка со стороны Евросоюза, а также обеспечение устойчивости украинской экономики и финансовой системы.

В частности, Украина ожидает, что до конца октября будет реализовано решение в рамках инициативы G7 о 35 млрд евро за счёт доходов от замороженных российских активов.

«Сейчас нужно найти правильный механизм, чтобы мы получили эти средства так быстро, как это возможно», — отметил Президент.

Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется.

Рассчитывает Зеленский и на дальнейшее лидерство Европарламента в предоставлении Украине необходимой помощи для ускорения победы над российским террором и в процессе интеграции в ЕС, о чём он сказал Роберте Мецоле и лидерам политических групп Европарламента.

Украина ожидает от Европейского парламента сильной резолюции к 1000-му дню с начала полномасштабной российской агрессии.

Одесса News информировала, что 17 октября 2024 го Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы на заседании Европейского совета в Брюсселе.

Фото: сайт Президента Украины

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy