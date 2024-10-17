Владимир Зеленский представил План победы членам Европейского совета

17 октября Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы на заседании Европейского совета в Брюсселе.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Он поблагодарил всех лидеров ЕС и их страны за поддержку и единство.

«Вместе мы спасли тысячи украинских жизней и доказали, что война в Европе не пойдёт на пользу агрессору. Вместе мы должны остановить эту войну. Вместе мы должны обеспечить условия для такого мира, который нужен нам, украинцам, вашим народам и всей Европе», – сказал Президент.

Глава государства представил каждый из пяти пунктов Плана победы и призвал лидеров европейских стран его поддержать, чтобы предотвратить намерения России продолжать агрессию.

«Нам нужно усилиться сейчас. План победы рассчитан именно на этот период. И я призываю всех вас помочь воплотить его в жизнь. Если мы начнём сейчас и будем соблюдать План победы, мы сможем закончить эту войну не позднее следующего года», – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, единство, давление на Россию и усиление Украины – залог завершения войны таким образом, чтобы РФ больше никогда не начала её снова.

«План победы – это мостик для успешного проведения второго Саммита мира. Вы можете помочь реализовать это. И это защитит не только Украину, но и страны Балтии, и Скандинавию, и Польшу, и Балканы – других, других регионов, других партнёров, на которых Россия нацелилась», – добавил Президент.

Одесса News информировала, что 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины в войне, которую развязала страна-агрессор Россия.

Фото: сайт Президента Украины

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