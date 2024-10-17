Легионер «Черноморца» – самый молодой голкипер-иностранец в УПЛ

Легионер «Черноморца» – самый молодой голкипер-иностранец в Украинской Премьер-лиги.

В матче 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ (1:1) ворота одесского «Черноморца» занял нигерийский голкипер Чижиоке Аниагбосо, — сообщает УПЛ.

Аниагбосо дебютировал в УПЛ в возрасте 20 лет 166 дней. Нигерийский вратарь – представитель 14-й страны дальнего зарубежья, чьи вратари выступали в чемпионате Украины.

Сейчас «Черноморец» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ. После победного матча с игроками ФК «Оболонь» (1:0) футболисты команды «моряков» получили несколько выходных дней и проводят по две тренировки в день на спортивной базе в Совиньоне.

Днями к ним присоединился Лука Лацабидзе, который находился в расположении молодёжной сборной Грузии, сыгравшей два матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2025 года (10 октября – Швеция – 2:3, 15 октября – Северная Македония – 2:1). Во время обеих игр Лука находился среди запасных.

Следующая игра чемпионата Украины состоится 20 октября. «Черноморец» будет принимать «Верес» (Ривне).

Фото: ФК «Черноморец»

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