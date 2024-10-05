«Оболонь» с первых секунд атаковала одесских «моряков», но в итоге проиграла

Матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между командами ФК «Черноморец» и «Оболонь» (Киев), состоявшийся в Одессе 4 октября, завершился поражением киевлян.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ФК «Черноморец».

Отмечается, что буквально с первых секунд матча начали атаковать гости. Несколько раз в центре внимания оказывался Груша из Оболони. Уже на 20-й секунде его опасный прострел едва не стал голевым, на 3 минуте он пробил с 15-ти метров рядом с дальней штангой, на 6-й выстрелил выше ворот, на 19-й нанёс удар низом с 20 метров по воротам «моряков».

Начало второго тайма снова было за гостями, но к концу инициатива полностью перешла к «морякам». Пять голевых моментов не реализовали наши футболисты.

«Развязка наступила на 87-й минуте. «Моряки» чётко разыграли стремительную комбинацию Шевцов – Бутко – Хобленко – Шевцов, и вышедший на замену форвард «Черноморца» с вратарского переправил мяч в сетку – 1:0», — говорится в спортивном комментарии.

Турнирное положение команд таково: «Динамо» – 19 очков (после 7-ми игр), «Александрия» – 19 (7), «Полесье» – 17 (7), «Шахтёр» – 13 (7), «ЛНЗ» – 12 ( 8), «Рух» – 12 (7), «Заря» – 12 (8), «Кривбасс» – 11 (7), «Черноморец» – 10 (9), «Ворскла» – 9 (8), «Карпаты » — 8 (8), «Колос» — 7 (8), «Левый Берег» — 6 (8), «Верес» — 6 (8), «Оболонь — 5 (9), «Ингулец» — 4 (8).

Одесса News информировала, что 28 сентября на стадионе «Колос» в Ковалёвке (Киевская область) футболисты одесского «Черноморца» провели поединок с игроками ЛНЗ (Черкассы) со счётом 1:1.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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