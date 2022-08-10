В команде «Черноморца» появился новичок из Албании

Албанский футболист Реальдо Фили из города Фиери присоединился к одесскому «Черноморцу».

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что Фили — левый полузащитник, который может закрыть позицию центрфорварда.

«Реальдо перешёл в нашу команду из румынского клуба «Ботошаны». На родине выступал за несколько команд, в том числе по хорошо известному одесситам «Скендербеу». Реальдо одинаково эффективно владеет двумя ногами. 26-летний Фили не только умеет забивать мячи (Реальдо отмечался в еврокубках и за молодёжную сборную Албании), но и ярко их отмечает», — говорится в сообщении.

В тренерском штабе Романа Григорчука уверены в том, что албанский футболист сможет найти новое место в тактическом построении и не раз порадует болельщиков чёрно-синих своими праздничными кульбитами.

Одесса News сообщала о других новичках в одесском футбольном клубе «Черноморец».

Фото: ФК «Черноморец»

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