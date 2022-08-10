Не упустите возможность послушать оперу Верди «Риголетто» в Одесском оперном театре

Не упустите возможность познакомиться с оперой, которая вписала имя Джузеппе Верди в историю мирового театра.

Опера поставлена по пьесе Виктора Гюго «Король забавляется».

Либретто — Франческо Мария Пьяве.

Режиссёр-постановщик — Заслуженный артист Украины Сергей Зуенко. Во время британских гастролей его постановки получили высокие оценки в прессе.

«Риголетто» впервые увидели на сцене в Милане более полутора века назад. И сегодня добавить произведение в свой репертуар считают за честь самые великие театры мира.

Опера «Риголетто», без сомнения, стала главным творением композитора Джузеппе Верди, в котором автор оставил героическую тематику и всесторонне раскрыл тему социального неравенства. Резко очерченные драматические контрасты с первых нот привлекают внимание зрителя, оставляют в напряжении до самого финала. Образ Риголетто — придворного шута, заботливого отца и строгого мстителя — резко противопоставляется образу лицемерного герцога. Душевную чистоту воплощает юная Джильда.

Опера никого не оставит равнодушным.

Приходите в Одесский театр оперы и балета 14 августа.

Начало в 16 часов.

Билеты от 220 гривен. Их можно купить здесь.

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