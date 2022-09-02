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В Одесском музее западного и восточного искусства покажут короткометражки

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В Одесском музее западного и восточного искусства пройдёт очередная серия кинопоказов короткометражных фильмов украинских авторов.

В этот раз, в первую сентябрьскую субботу, киноменю в музее эксклюзивное, с жанровым разнообразием.

Саркастические городские комедии, постапокалиптическая фантастика с налётом стимпанка, хоррор и мелодрамы. Этот коктейль сочетает наличие в фильме вымышленных миров или острых психических состояний и некоторую эфемерность, метафоричность реалий. Сарказм. Фантастика. Психоз.

В программе:

  • «Либерал» – режиссёр Владимир Виниченко
  • «Non è vero» – режиссёр Сергей Пудич
  • «Любовь всех его жизней» – режиссёр Андрей Печенижский
  • «Кукольный домик» – режиссёры Даниил Гребенюк, Анна Цуверкалова
  • «Осторожно, кастинг!» – режиссёр Александр Онуфриев
  • «Нерождённая» – режиссёр Юрий Герасимюк
  • «Предупреждение» – режиссёры Марина Искра, Игорь Базуев
  • «Иллюзия» – режиссёр Алина Хорошилова.

Начало в 18:00.

Стоимость билета 100 грн.

Адрес: Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота.

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