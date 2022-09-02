В Одесском музее западного и восточного искусства покажут короткометражки

В Одесском музее западного и восточного искусства пройдёт очередная серия кинопоказов короткометражных фильмов украинских авторов.
В этот раз, в первую сентябрьскую субботу, киноменю в музее эксклюзивное, с жанровым разнообразием.
Саркастические городские комедии, постапокалиптическая фантастика с налётом стимпанка, хоррор и мелодрамы. Этот коктейль сочетает наличие в фильме вымышленных миров или острых психических состояний и некоторую эфемерность, метафоричность реалий. Сарказм. Фантастика. Психоз.
В программе:
- «Либерал» – режиссёр Владимир Виниченко
- «Non è vero» – режиссёр Сергей Пудич
- «Любовь всех его жизней» – режиссёр Андрей Печенижский
- «Кукольный домик» – режиссёры Даниил Гребенюк, Анна Цуверкалова
- «Осторожно, кастинг!» – режиссёр Александр Онуфриев
- «Нерождённая» – режиссёр Юрий Герасимюк
- «Предупреждение» – режиссёры Марина Искра, Игорь Базуев
- «Иллюзия» – режиссёр Алина Хорошилова.
Начало в 18:00.
Стоимость билета 100 грн.
Адрес: Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота.
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