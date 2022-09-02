Первым в День города родился малыш-одессит

В этом году первым малышом, родившимся в Одессе в День рождения города, стал мальчик.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Малыш появился на свет в 00 часов 02 минуты 2 сентября 2022 года в одесском роддоме №4. Вес новорожденного – 3100 граммов, рост – 52 сантиметра.

Мальчик стал вторым ребёнком в семье жительницы Суворовского района Екатерины.

Маленькому одесситу выбрали красивое имя — Дамир.

«Мать и младенец чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 2 сентября в Одессе отмечают День города.

Фото иллюстративное

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