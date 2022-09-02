В воде у Одесского побережья взорвалась вражеская мина

У побережья Одесской области 2 сентября сдетонировала вражеская морская мина, которую сорвало с якоря.

Об этом сообщил в Теlegram пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Вражеская морская мина, которую сорвало во время шторма с якоря, сдетонировала в воде у Одесского побережья. В очередной раз напоминаю о запрете купаться в море, посещать пляжи и побережья», — отметил Братчук.

Как сообщала Одесса News, 14 августа в курортном посёлке Затока Одесской области на мине подорвались отдыхающие. Три человека погибли, двое госпитализированы.

Фото: mod.bg

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