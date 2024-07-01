За время т.н. СВО в Украине Россия потеряла 543 810 своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 1 июля 2024 годов ориентировочно составили около 543 810 (+1110 за последние сутки) человек.

Об этом утром 1 июля сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8099 танков (+19), вражеских боевых бронированных машин ‒ 15550 (+26 за последние сутки), артиллерийских систем – 14599 (+66), РСЗО – 1111 (+1), средств ПВО ‒ 874 (+1), самолётов – 360, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 11620 (+36), крылатых ракет ‒ 2333 (+2), корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 19713 (+70), специальной техники ‒ 2448.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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