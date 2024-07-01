В Одессе на «зебре» сбили ребёнка

В Одессе по улице Балковской на пешеходном переходе 30 июня около 20 часов автомобиль сбил девочку. Движение на дороге на тот момент не регулировалось светофором из-за отсутствия электроснабжения.

Об этом сообщают в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

«38-летний водитель Volkswagen Touareg совершил наезд на ребёнка, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу, движение на котором на тот момент не регулировалось светофором из-за отсутствия электроснабжения», — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, пострадавшую доставили в больницу с разными телесными повреждениями, а водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Как сообщала Одесса News, 30 июня 2024 года 25-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с 65-летним велосипедистом, который от полученных травм погиб.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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