Одесская киностудия открывает киноканикулы для детей от 7 до 17 лет

На базе Одесской киностудии возобновляют свою работу киношколы.

«KINO-CAMP» ОТ КИНОШКОЛЫ ART MAX FILM уже с 27 июня.

До 20 июня есть возможность забронировать место в дневном проектном творческом лагере «KINO-CAMP» от киношколы Art Max film на Одесской киностудии.

Почему именно КиноКаникулы? — Ребёнок сможет узнать основы кино и телевидения, диджитал и актёрские профессии: сценариста, режиссёра, оператора, актёра, хореографа, вокалиста, телеведущего, гримёра и продюсера. На всех этапах им помогают опытные специалисты, которые обучат командной работе: дети будут учиться сотрудничать, советоваться, уважать друг друга, завершать работу вместе, отвечать за части проекта и болеть за конечный результат.

Все занятия проходят на локациях киностудии. Камера – это не страшно, 90% взрослых людей боятся выступать перед камерой. Преодоление внутренних «барьеров» – весомая инвестиция в будущее вашего ребёнка. Дети постоянно находятся под наблюдением педагогов.

В программу входят следующие предметы: Киноактёрское мастерство. Кинорежиссура. Блоггинг. Ютуб + Инстаграмм + ТикТок. Ораторское искусство. Тележурналистика. Личный бренд.

Интересно? Тогда записывайтесь! Набирают следующие возрастные группы:

основная группа (10-14 лет)

младшая группа (7-9 лет)

летний интенсив для тинейджеров (14-17 лет).

Можно привозить ребёнка в два формата:

1-й формат – половина дня,

2-й формат – группа продлённого дня.

Продолжительность смен лагеря: 27.06 – 08.07; 11.07 – 22.07; 25.07 – 05.08; 08.08 – 19.08

Стоимость: 1-й формат (половина дня) – 4500 грн; 2-й формат (продлённый+ обед и дополнительно экскурсии) – 7000 грн.

Для участия необходимо зарегистрироваться, позвонив по номерам: 063-638-22-56; 068-343-16-00; 066-164-80-68.

Адрес: Французский бульвар, 33 (Одесская киностудия), каб.112.