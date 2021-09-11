«Алису из страны чудес» покажут в Одесском оперном театре

Балет «Алиса в стране чудес» покажут 19 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Постановка для детей в 2-х действиях (исполняется с 1-м антрактом).

Длительность спектакля с антрактом: 1 час 30 минут.

Исполняется под фонограмму.

В спектакле принимают участие воспитанники балетной студии заслуженной артистки Украины Светланы Антиповой.

Цена билетов от 35 до 220 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 12:00.

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