Некороновирусную «Летучую мышь» покажут в Одесском Театре музкомедии

Оперетта в 3-х действиях «Летучая мышь» снова на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени М.Водяного.
Оперетта названа в честь главной героини Розалинды, которую муж не узнал на бале в костюме летучей мыши и влюбился без памяти. На этом маскараде была ещё одна маска, которая сумела проявить талант и осуществить заветную мечту…
Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.
Дата и время начала: 13 марта, суббота, 16:00.
Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod