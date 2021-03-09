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  3. Некороновирусную «Летучую мышь» покажут в Одесском Театре музкомедии

Некороновирусную «Летучую мышь» покажут в Одесском Театре музкомедии

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Оперетта в 3-х действиях «Летучая мышь» снова на сцене Одесского академического  театра музыкальной комедии имени М.Водяного.

Оперетта названа в честь главной героини Розалинды, которую муж не узнал на бале в костюме летучей мыши и влюбился без памяти. На этом маскараде была ещё одна маска, которая сумела проявить талант и осуществить заветную мечту…

Цена билетов от 40 до 200 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 13 марта, суббота, 16:00.

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