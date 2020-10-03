Благотворительный ужин в Зелёном театре Одессы всего лишь за 2,5 тысячи гривен

Под конец сезона Зелёный театр устраивает благотворительный ужин для любимых одесситов — поклонников театрального искусства.

Будет всё, что должно быть на самом запоминающемся вечере сезона: музыка от одного из лучших пианистов Европы — Алексея Ботвинова, ужин и меню — от ресторана Frebule и Виктории Гладченко, а ещё — эстетичный декор, атмосфера праздника и флёр приятной семейной встречи.

В этот день вы проведёте время в компании единомышленников и друзей, побываете на необычной (почти ночной) экскурсии по театру и посмотрите на любимое пространство с совершенно другой стороны.

Ведущий вечера — Павел Кошка.

Количество мест ограничено!

Цена билетов от 2 500 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 10 октября, суббота, 16:00.