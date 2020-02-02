«Евгений Онегин» в Одессе: Принести себя в жертву или принять жертву другого

В каждую эпоху человек загнан в рамки правил, определяющих, каким он должен быть, как любить, как жить. В мире, таком, как наш, где на первый план выставляются успех, прагматизм, эгоизм, деньги, путь к «счастью» постепенно приводит к апатии души, убивает интерес и желание идти дальше, рождает мучительные вопросы о смысле жизни?

Каждому из нас дана возможность любить, это тот дар, который делает человека подобным Творцу. Как мы этим даром воспользуемся? Каков наш выбор: принести себя в жертву или принять жертву другого?

Ответить на эти и другие жизненные вопросы попытаются актёры театра имени Булгакова, которые 4 февраля привезут в Одессу свой спектакль «Евгений Онегин».

Актёры выступят на сцене Одесского Академического драматического театра.

Начало в 19 часов.

Стоимость билетов 120 — 450 гривен.

Билеты можно купить, не отходя от компьютера, здесь.