С чем в понедельник пожалует в Одессу министр соцполитики

В понедельник, 4 февраля, в Одессу с рабочим визитом приедет министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Соколовская проведёт в Одессе совещание по вопросам обеспечения прав детей в Одесской области и проблемах, связанных с реформированием интернатов в детские дома семейного типа.

Вместе с ней в совещании примут участие представители Кабмина, первый лица региона, работники облгосадминистрации. В селекторном режиме к совещанию подключатся главы всех районов и объединённых территориальных громад области.

Юлии Соколовской покажут центр раннего вмешательства на базе детской поликлиники на проспекте Глушко, детский реабилитационный центр им. Бориса Литвака и лагерь «Молодая гвардия».

Одесса News планирует подробное освещение пребывания министра в Одессе.