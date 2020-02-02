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С чем в понедельник пожалует в Одессу министр соцполитики

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В понедельник, 4 февраля, в Одессу с рабочим визитом приедет министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Соколовская проведёт в Одессе совещание по вопросам обеспечения прав детей в Одесской области и проблемах, связанных с реформированием интернатов в детские дома семейного типа.

Вместе с ней в совещании примут участие представители Кабмина, первый лица региона, работники облгосадминистрации. В селекторном режиме к совещанию подключатся главы всех районов и объединённых территориальных громад области.

Юлии Соколовской покажут центр раннего вмешательства на базе детской поликлиники на проспекте Глушко, детский реабилитационный центр им. Бориса Литвака и лагерь «Молодая гвардия».

Одесса News планирует подробное освещение пребывания министра в Одессе.

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