Мэр Одессы знакомится с немецким городом-побратимом

Одесский городской голова Геннадий Труханов продолжает свой визит в город-побратим Одессы — Регенсбург (Германия).

Как сообщает официальный сайт Одессы, 22 сентября Труханов встретился с обер-бургомистром (мэром) города-побратима Регенсбурга г-жой Гертруд Мальц-Шварцфишер.

Отмечается, что мэры обсудили ход реализации текущих проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества между городами.

В рамках визита в Регенсбург одесская делегация посетила совместную выставку художников Одессы и Регенсбурга.

Также состоялся концерт джаз-бенда Тамары Лукашевой — одесситки, проживающей в Германии, талантливой вокалистки, которая покорила сердца европейских поклонников джазовой музыки.

Кроме того, немецкая сторона презентовала одесским коллегам центр «РУБИНА». Это многофункциональный образовательный комплекс в сфере энергетики и экологии для детей от двух лет. Для студентов здесь создана база для проведения исследований по вопросам, связанным с математикой, информатикой, естественными науками и технологиями. Центр также стал офисом для Энергетического агентства Регенсбурга.

Здание было сконструировано в соответствии с новыми стандартами строительных и энергетических технологий — при строительстве применена концепция защиты окружающей среды и климата (использованы дерево и возобновляемые источники энергии).

Как сообщала Одесса News, одесская делегация во главе с городским головой Геннадием Трухановым 20 сентября открыла туристический символ Одессы «Якорь-сердце» в городе-побратиме Регенсбург (Федеративная Республика Германия), где находится с официальным визитом.

Фото: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.