Покушение на Шефира: инсценировка или реалия

Покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира было реальным, а не инсценировкой, и сегодня правоохранители продолжают поиски доказательств в лесном массиве, из которого прозвучали выстрелы.

Об этом директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артём Шевченко сообщил в Facebook.

«Ещё вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленных стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника Президента. Это боеприпасы калибра 7’62 на 39 мм. Эксперты Государственного научно-исследовательского института МВД Украины считают, что такие нечасто встретишь на нашей территории», — заявил Шевченко.

Он отметил, что гильзы — производства Венгрии, «но сам патрон — возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование то, что достали врачи из тела, к счастью, живого водителя. А возможно, найдут ещё одну пулю в пробитом колесе Ауди А8. То есть подробная баллистическая экспертиза ещё впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы выбраны преступником простые и довольно дешёвые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, не инсценировка».

По словам Шевченко, «местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу».

«Допрошены свидетели — грибники, которые были неподалёку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. Их показания о характере звука стрельбы — довольно похожи. Изъяты на исследование и ветви, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела», — отметил Шевченко.

Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в лесном массиве.

«Будут искать всё. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А, может, и нет. В очень похожем и, к сожалению, успешном для преступников покушении на Амину Окуеву 30 октября 2017 года, брошенное во время ухода стрелком оружие — довольно редкий у нас армейский автомат фирмы «Чеська Збройовка» нашли в лесополосе аж на третьи сутки после убийства. С него в трёх местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Редькина. Вторая его жертва, раненый Адам Осмаев уже указал в своём посте на сходство картины двух преступлений «, — отметил Шевченко.

«Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели как легковой автомобиль из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного результата для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным», — подчеркнул официальный представитель МВД.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что покушение на Шефира не нужно связывать с борьбой против олигархов.

Такое мнение спикер выразил в интервью телеканалу «Прямой».

«Это беспрецедентный случай. Такие вещи — позорные … Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это преступление, и здесь важно, кто его совершил — богатый человек, бедный человек или какие-то преступные элементы. Здесь важно, чтобы правоохранительные органы … максимально эффективно и профессионально отработали и нашли и исполнителей и заказчиков», — сказал спикер.

В то же время он отметил, что некоторые из коллег заблаговременно «пытаются навешивать ярлыки».

«Это очень плохая тенденция, и точно к ней прибегать не стоит. То, что это можно расценивать как давление на Офис, на Президента или непосредственно на Сергея Нахмановича (Шефира — ред.), — точно. Хорошо, что закончилось так, что только ранен человек и все остались живы», — сказал Разумков.

По его мнению, не стоит покушение связывать и с «антиолигархическим» законопроектом. «Так можно привязать и дождь к этому законопроекту, что он пошёл или не пошёл в отдельно взятый промежуток времени», — заявил спикер.

Как сообщала Одесса News, 22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль Шефира. В результате водитель, который вёз чиновника, получил ранения и находится в больнице.

По факту обстрела автомобиля первого помощника Президента открыто уголовное производство — с предварительной квалификацией «покушение на убийство двух и более лиц» (ст. 115 УКУ).

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