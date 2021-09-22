Зеленский: Передавать мне привет выстрелами в моего друга — слабость, ответ будет сильным

В Киевской области в среду стреляли в автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира, его водитель ранен.

По факту обстрела автомобиля открыто уголовное производство, сообщает Укринформ.

Зеленский отреагировал на обстрел автомобиля Шефира.

Глава государства опубликовал соответствующее видеообращение, в котором говорится: «Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным».

Как рассказал на брифинге советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый помощник Президента Сергей Шефир не пользуется государственной охраной, в момент обстрела ехал в небронированной машине с водителем.

«Шефир ехал в машине небронированной, без охраны, только с водителем. Он сейчас себя чувствует нормально и находится в помещении МВД, где даёт соответствующие показания», — отметил Подоляк.

Он также сообщил, что Шефир не пользовался государственной охраной.

Советник главы ОП пояснил, что обстрел произошёл, когда автомобиль остановился при повороте на трассу, стреляли из положения лёжа, поэтому, по его данным, пули попали в сторону водителя.

«Была попытка попасть и в водителя, и в пассажира», — убеждён Подоляк.

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