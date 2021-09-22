Министр обороны рассказал, какие деньги получат моряки в новом году

Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что инициатива Президента Владимира Зеленского об увеличении оборонного бюджета-2022 значительно усилит обороноспособность Украины, в частности, Военно-морские силы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Эта инициатива Президента Украины — Верховного главнокомандующего даст возможность воплотить важные долгосрочные программы в сфере обороны. Среди прочего, Минобороны получит финансирование развития ракетного вооружения, Военно-морских сил Вооружённых сил Украины и новых научных и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий», — заявил Таран.

По его словам, для нужд ВМС будет продолжена программа строительства кораблей класса «корвет» и обеспечена поставка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», а также активизирована работа над разработкой ракетного комплекса корабельного базирования. Кроме того, продолжится модернизация фрегата «Гетман Сагайдачный».

«Это только часть многих практических шагов по укреплению обороноспособности нашей страны, реализовать которые позволит инициатива Президента об увеличении оборонного бюджета-2022. Контроль Президента за состоянием дел в секторе безопасности и обороны дает основания рассчитывать на значительный прогресс в вопросе развития военных возможностей Украины», — заявил Таран.

Кстати. 17 сентября СНБО Украины проголосовал за увеличение оборонного бюджета страны в 2022 году с 5,93% до 5,95% от ВВП.

Также сообщается, что Владимир Зеленский в Нью-Йорке проведёт переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в среду вечером, на которых обсудит вопросы развития украинского флота и безопасности на Чёрном море.

Как информировала Одесса News в августе 2021 года, Украина получит от Британии два корабля секонд-хенд класса Sandown.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.