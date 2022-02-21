В Одесской и Николаевской областях начались военные учения

Тактические учения с применением военной техники будут проводиться в Одессе, Одесском районе, а также в Березанском районе Николаевской области с 20 февраля по 5 марта.

Об этом сообщили на своей странице в Facebook в пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода.

Военные напомнили о запрете на публикацию перемещений военной техники в соцсетях и СМИ и извинились за временные неудобства.

Как сообщала Одесса News, Россия и Беларусь продолжат до 26 февраля совместные учения «Союзная решимость–2022», которые должны были завершиться 20 февраля.

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