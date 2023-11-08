623 дня войны: Генштаб ВСУ сообщил последнюю сводку новостей с фронта

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую оперативную информация о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 8 ноября.

Отмечается, что пошли 623-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Всего враг нанёс 6 ракетных и 50 авиаударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В зоне ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. Сегодня ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая ракета, запущенная с самолёта Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны. Она была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск ВС ВСУ. Потерь среди нашего личного состава и военной техники нет.

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. Сегодня ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая ракета, запущенная с самолёта Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны. Она была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск ВС ВСУ. Потерь среди нашего личного состава и военной техники нет. ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области, а также в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении. На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

: на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области, а также в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении. На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки, где наши защитники отразили 17 атак. На Шахтёрском направлении враг вёл штурмовые действия в районе Старомайорского, но успеха не имел. В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта.

на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки, где наши защитники отразили 17 атак. На Шахтёрском направлении враг вёл штурмовые действия в районе Старомайорского, но успеха не имел. В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта. ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, 2 пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, 2 радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы.

Одесса News информировала о проведении 6 ноября Президентом Украины очередного заседания Ставки Верховного Гавнокомандующего, на котором обсуждались актуальные вопросы ведения войны с армией страны-агрессора.

На главном фото бывший директор магазина Владислав (боевое псевдо «Борман»), военнослужащий 108-й отдельной бригады Сил теробороны ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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