В Одессе вывезли 90 тонн мусора с Софиевской улицы после падения ракеты

Коммунальные службы Одессы вывезли 90 т мусора с Софиевской улицы, в которую попала российская ракета вечером 5 ноября.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Коммунальные службы привели в санитарно-техническое состояние улицу Софиевскую, куда вечером 5 ноября попала вражеская ракета. Там вывезено около 90 т мусора», – информирует директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

По её словам, в пострадавших домах, в общей сложности, повреждено около 1000 кв. м кровли.

«Починен изуродованный водовод, и вечером 6 ноября дома на прилегающих к Софиевской улицам получили водоснабжение. Служба «Одессагаз» работает над герметизацией повреждённых сетей», – добавила чиновница.

В настоящее время продолжается обследование квартир и составление актов для получения помощи из бюджета города.

По состоянию на 10.00 7 ноября, известно о 33 повреждённых жилых домах: в Приморском районе – 10, в Хаджибейском – 23. Повреждено: 395 квартир, 278 окон в жилых квартирах, 12 балконных блоков, 14 входных дверей, 35 окон в парадных.

Как сообщала Одесса News, в Одессе на местах ликвидации последствий российской атаки работают городские оперативные штабы, фиксирующие повреждения и консультирующие жителей по поводу документов для предоставления материальной помощи для восстановления повреждённого имущества.

Фото и видео: «Одесса»

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