Балкер, в который попала российская ракета 8 ноября, уже вышел в обратный рейс

Балкер Kmax Ruler, в который попала российская ракета 8 ноября, вышел в обратный рейс.

Об этом рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.

«Судно вышло из украинских территориальных вод, уже находится где либо в Румынии, либо в болгарских водах. Оно загружено, вышло в рейс», – сказал чиновник.

По его словам, за компенсацией в фонд военных рисков судовладельцы не обращались.

Одесса News информировала, что 8 ноября в 16.45 российская армия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области. Враг попал по гражданскому морскому судну (флаг Либерии) во время его швартовки к причалу морского торгового порта. Из-за ракетной атаки РФ погиб 43-летний лоцман порта, находившийся на борту судна, ранения от обломков получили ещё один работник порта Одессской области и 3 члена экипажа иностранного судна, граждане Республики Филиппины.

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