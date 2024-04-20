Альтернативный коридор из одесских портов дал новые возможности металлургам

Украинские металлурги получили новые возможности для экспорта продукции благодаря открытию альтернативного временного морского коридора.

Так прокомментировал в Теlegram результаты работы отрасли в первом квартале 2024 года председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Существенно улучшились показатели экспорта, отметил он.

Гетманцев напомнил, что в январе-марте прошлого года наши черноморские возможности ограничивались действующей в то время Стамбульской зерновой инициативой, запрещавшей перевозку чего-либо, кроме агропродукции.

Когда благодаря Силам безопасности и обороны были сняты ограничения и запущен альтернативный морской коридор, новые возможности открылись и для металлургов.

«В то время как импорт металлопроката в течение января – марта увеличился на 20,7% (до 250,4 тыс. т), его экспорт вырос на 161,8%, достигнув отметки 1029 тыс. т, превзойдя импорт более чем в 4 раза (в прошлом году – в 1,9 раза)», — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что для нас крайне важно возобновление работы металлургической отрасли — как в контексте довоенной роли отрасли как экспортёра, так и учитывая её значение для реализации проектов восстановления Украины.

Для справки. По данным Укрметаллургпрома, в январе-марте 2024 года в Украине произведено 1,59 млн т чугуна, что на 32,1% больше по сравнению с январём-мартом 2023 года; 1,69 млн т стали (+36,6%) и 1,39 млн т проката (+35,5%). В первом квартале этого года украинские предприятия металлургической отрасли произвели в среднем на треть больше продукции, чем за аналогичный период в прошлом году.

Москва 17 июля 2023 года вышла из соглашения, разрешающего безопасный экспорт украинской продукции из портов Чёрного моря. Созданный ВМС ВСУ новый Украинский морской коридор заработал с августа 2023; с марта 2024 года он функционирует в круглосуточном режиме.

Одесса News информировала, что с начала работы в августе 2023 года временного морского коридора, который обеспечивает Украина через порты Одесса, Южный и Черноморск, было экспортировано 40 млн тонн грузов, в том числе 26 млн тонн зерна.

Масштабный ракетный удар России по транспортной инфраструктуре в районе порта Черноморск в апреле 2024 года полностью остановил железнодорожное сообщение с портом.

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