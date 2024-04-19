Вражеские атаки привели к проблемам с экспортом из порта Черноморск

Агрохолдинг Kernel проинформировал на Варшавской фондовой бирже о значительном ухудшении условий своей деятельности в связи с недавними масштабными ракетными атаками России, нацеленными на критически важную гражданскую инфраструктуру в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что масштабный ракетный удар России по транспортной инфраструктуре в районе порта Черноморск полностью остановил железнодорожное сообщение с портом. Активы холдинга по перевалке зерна и подсолнечного масла, расположенные в порту, в значительной степени зависели от железнодорожных поставок, и этот сбой существенно повлиял на перевалочные мощности экспортных терминалов, что привело к снижению объёмов перевалки и увеличению стоимости логистики.

В холдинговой компании также добавили, что сроки восстановления железнодорожного сообщения пока не определены. С 11 апреля Укрзализныця ввела ограничения на все перевозки в направлении порта Черноморск. По состоянию на 18 апреля эти ограничения были продлены уже дважды, пока они действуют до 22 апреля.

Также подчёркивается, что атаки врага оказали серьёзное влияние на инфраструктуру производства и распределения электроэнергии в разных регионах Украины, что привело к остановке ряда ключевых объектов, включая заводы по переработке масличных культур, когенерационные теплоэлектростанции, элеваторы и экспортные терминалы.

«Электроснабжение остаётся нестабильным, что продолжает нарушать работу дочерних предприятий компании в Украине», — отметили в Kernel.

Одесса News информировала, что 10 апреля россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. Следующий удар был нанесен 12 апреля.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy