В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Кобылянский, светлая ему память

На фронте, в районе населённого пункта Таврическое Херсонской области, погиб защитник Украины из Одесской области Игорь Кобылянский.

Как сообщал в Facebook Южненский городской совет, Игорь погиб в самом начале войны — 26 апреля 2022 года — во время выполнения боевого задания, но проститься с ним родные и близкие, побратимы и земляки смогли только 3 января 2024 года.

Игорь был командиром гранатомётного отделения противотанкового взвода механизированного батальона, старшим сержантом.

Ему было 46 лет.

3 января в громаде объявили Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 28 декабря 2023 года при выполнении боевого задания вблизи села Студенок Сумской области 43-летнего жителя села Тарутино Одесской области, солдата Валентина Бершадского.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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