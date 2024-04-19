19 апреля в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 19 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: ул. Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 30-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 88-104, 195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, Дубовая Роща, 2-49, Фонтанская дорога, 106/37,40, пер. Янтарный, 6-8, ул. Тимирязева, 34. Работы продлятся до 18:00, а на ул. Ильфа и Петрова, 21, 23, Ак. Глушко, 17, 19, 21, Вторая, 20, Василия Симоненко, 2А — до 19:00.

Центральные РЭС: 1-я Степная, 1-40А, Ференца Листа (Елина), 1-9, 32-65, Армейская, 8, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63, М. Малиновского, 79-152, Йозефа Прибика (Минская), 7-30, Спартаковская, 6-63, Фонтанская дорога, 9, 15 (все корп), композитора Лятошинского (Перепечко), 15-37, 7-я Степная, 20, 20/корп.1, 22, Гранатная , 1-25, Апрельская, 1-19, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-22, 69, 60, 50, 72, 79, Кордонная, 3-38, Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10, Маршала Бабаджаняна, 30-54, пер. Гранатная, 2-8, пер. Граничный, 1 -15, 25, 29, 35, пер. Короткая, 2-4, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1,1Б, пер. Спартаковский, 25, пер. Туристский, 2-12, Святослава Рихтера, 8-42, Сегедская, 16-23, Сельская, 7-34, Текстильщиков, 1-14, Татьяны Тэсс, 60А, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 8-19. Работы до 19:00.

Северные РЭС: 2-я линия на жилом массиве, 12, Державина (Ломоносова), 10-12, 20, Донецкая, 1, 5-25, капитана Кузнецова, 3-14, Керченская, 27-62, Кишинёвская, 2-20, 24, Котлеевская (Ломоносова), 10-12, 20, От. Головатого, 64-77, 96, Ростовская, 20, 21, 39, 54, 59, 64, Черноморского Казачества, 95, 97, пер. 1-й Керченский, 3-11, пер. 3-й Керченский, 3, 4, 6, пер. Державина, 1-27, просп. Добровольского, 52. Работы до 18:00.

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