Кто в Одессе 17 апреля останется без света

Ряд улиц в Одессе 17 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Абрикосовая, 4-105а, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40в, Равенства, 2-14, 88-195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дорога, 106/40, 129, пер. Янтарный, 6-8, Дмитрия Донского, 4-45, Костанди, 14-74, пер. 2-й Украинский, 3-6, пер. 3-й Украинский, 1а-12, Академическая, 1-47а, Тимирязева, 32-74, Анны Ахматовой, 15-40, Ёлочная, 5-58г, пер. Новоукраинский, 2-31, Баштанная, 2-16, Куприна, 7-54, Окружная, 17-42, пер. 1-й Академический, 1-21, пер. 2-й Академический, 2-6, Китобойная, 2-74, Сергея Шелухина (Александра Невского), 1-33, Педагогическая, 21, Академика Вернадского (Тульская), 1-51а, Черниговская, 1-24, пер. 2-й Китобойный, 1-50а, пер. Черниговский, 1а-14, Вазова Ивана, 9, Вертелецкого, 7б,13, Левкоева, 1,7,7а, Немировича-Данченко, 10,11,16, Обильная, 1-35б, Планетная, 1-38, Прорезная, 5,5а, Собинова, 15,15/корп.3, 15а, 20, Флотская, 4-21, пер. 1-й Обильный, 1-15, пер. Флотский, 2а-23, Архитекторская, 10-14а, Драгоманова (Достоевского), 1-25, Арбузная, 1-18, Крымская, 1,3,3/корп.1, Лядова, 1-15, пер. 1-й Китобойный, 4-42, пер. Достоевского, 1-14, пер. Крымский, 1-22, пер. Славы, 1-10, Климовича переулок (пер. 1-й Александра Невского), 2-8, Чеховского переулок (пер. 2-й Александра Невского), 1-8, Василия Кричевского переулок (пер. 3-й Александра Невского) , 2-7а, Павла Чубинского переулок (пер. 4-й Александра Невского), 3-7, Львовская, 52, Сумская, 24-69б, Харьковская, 1-20, Научная (Шишкина), 1-44, Юннатов, 1 -15, пер. 1-й Равенства, 1-8,86-197, пер. 1-й Юннатов, 1-12, пер. Львовский, 76, Академическая, 30а-52а, Философский переулок (пер. 1-й Шишкина), 1-7, пер. 2-й Костанди, 2, Математический переулок (пер. 2-й Шишкина), 1-20, пер. 3-й Костанди, 2-8, Биологический переулок (пер. 3-й Шишкина), 1-20, пер. Безымянный, 2-12, пер. Дмитрия Донского, 2а, 3, пер. Ипподромный, 10 пер. Молокова, 1-12. Работы завершатся до 19:00.

Центральные РЭС: Александрийский переулок (пер. Волжский), 1-22, Болгарская, 1-24, 63-90, Мечникова, 55-63, 106-128, Запорожская, 4/8-21, Генерала Цветаева, 1-34, пер. Вознесенский, 8-26, Богдана Хмельницкого, 1-66, пер. Высокий, 1-20, пер. 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а, Мясоедовская, 40-46, Адмирала Лазарева, 3-43, Бассейная, 4, пер. 1-й Бассейный, 10-23, пер. 2-й Бассейный, 2-18, Прохоровская, 51-61, пер. Ватманская, 1-6, пер. 2-й Водопроводный, 2,4 пер. Елисаветградский, 1-9, Пантелеймоновская, 10-22, Среднефонтанская, 4-14а, пер. 1-й Водопроводный, 4-13, Канатная, 43-84, пл. Куликово Поле, Маразлиевская, 54, Успенская, 8-43а, Водопроводная, 1-11, Костецкая (Генерала Ватутина), 21, 22. Работы до 19:00.

Северные РЭС: Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, Карышковского, 2-60, Листа Ференца, 27-А, Рыночная, 7, 2-я Пересыпская, 32,34, 3-я Пересыпская, 19-27, 7-я Пересыпская, 8-50а, пер. 1-й Балтский, 1-11, пер. 2-й Балтский, 1-32, пер. 3-й Балтский, 1-39, пер. 4-й Балтский, 2-14, пер. 5-й Балтский, 7-25, пер. 6-й Балтский, 1-47, пер. 7-й Балтский, 1-14, пер. 8-й Балтский, 1-11, Жевахова, 3а-9,11-81, Локомотивная, 1-27, пер. 1-й Черноморский, 3-18, пер. 2-й Черноморский, 1-34, пер. 3-й Черноморский, 1-34, пер. 4-й Черноморский, 1-43, пер. 5-й Черноморский, 1-19/10, пер. 6-й Черноморский, 1-10, пер. 7-й Черноморский, 1-8, пер.8-й Черноморский, 1-54, пер. 9-й Черноморский, 6-18, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер.13-й Черноморский, 1-44. Работы до 18:00.

Одесса News информировала, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 9:30 до 20:30 17 апреля будет отсутствовать водоснабжение у некоторых абонентов Одессы.

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