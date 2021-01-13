Кому в Одессе отключат свет 14 января

14 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Авдеева-Черноморского: 8, 8/1, 8/3, 8а, 8б, 8В, 8г, 8е-2, 10, 12, 12а, 14, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27-Г, 29, 29/31, 31/2, 31а, 33/2
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Академика Глушко: 5б, 5в, 11/1, 11/2, 11б, 11в
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|10:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Астрономическая: 6
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Ашгабадская: 18, 20, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Волоколамская: 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Дмитрия Донского: 3, 13, 21, 21/6, 21/8, 21А6, 21Б, 23, 23А, 25, 27, 29, 29а, 29Б
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Карпатская улица: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Крайняя улица: 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Хрустальный: 1/8-9, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Хрустальный пер. Аркадия: 1/1, 1/2, 1/7, 1А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Немировича — Данченко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Обильная: 8
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Окружная: 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13Б/2, 13б1
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Клубничный пер.: 8а, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Посмитного: 1/1, 7, 7А, 10/121
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Рижская улица: 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Ромашкова: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4А, 6, 8/10, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20А, 22, 24, 24а, 24б, 26б, 28/1
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Садовая Балка: уч32, 45
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Сакко: 2а, 6
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Самарская улица: 31, 59, 61, 63, 65, 67
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Смоленская улица: 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Собинова: 1, 1-А, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 18, 20, 153
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Сталепрокатная улица: 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Сталепрокатный переулок: 13
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Толбухина: 20а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 27, 28, 28а, 28-а, 29/4, 29А, 30, 30а, 30б, 30в, 31, 31/А, 31а, 31б, 32, 32/2, 33, 33а, 33уч5, 34, 34/2, 34а, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40а, 40-А/1, 40в, 41, 42, 42А, 42б, 42в, 42г, 42д, 43, 44, 44а, 45, 45А, 46, 46а, 46б, 46б2, 46в, 46е, 47, 47а, 48, 48а, 48Б, 49, 49а, 50, 50а, 50-А, 50Б, 50в, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58, 58/2, 58а, 59, 59а, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 73, 73А, 75, 75а, 77, 79, 79а, 81, 81а, 203, 243, 245, 282, 321, 343, 651
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Тенистая: 24, 26, 28, 30Б, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Умова улица: 75, 77, 79, 100, 102, 108, 1121
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|17:00
14 янв.
|Чубаевская: 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25/27, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/8, 29, 29/11, 29/3, 29/31, 29/3141, 29/35, 29/6, 29/7, 29/8, 30а, 30б, 31, 31А, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42а, 46, 46/48, 48, 48/, 48/2-Б, 48/50, 48/8, 48/9
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|Чубаевская: 27/12, 29/10, 29/15, 29/5, 48/2, 48/5, 48А, 279
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|пер. Дмитрия Донского: 1, 2, 2Б, 4, 4а, 5, 8, 8а, 8А1, 9, 11, 11а, 11а2, 13, 24
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|пер. Прорезной: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв.
|пер. Щукина: 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 51, 52
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
14 янв.
|15:00
14 янв