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Кому в Одессе 5 января отключат свет

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5 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения
 Время
откл.		 Время
вкл.
Вознесенский переулок:  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.		 9:00
5 янв.		 17:00
5 янв.
Генерала Петрова мал:  16, 18а, 22а, 22Б
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
5 янв.		 17:00
5 янв.
Градоначальницкая:  8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 23, 25, 26, 26А, 26Б, 28, 29, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
5 янв.		 17:00
5 янв.
Кутузакия Александра улица:  19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
5 янв.		 17:00
5 янв.
Розкидайлівська вулиця:  28, 30, 32, 34, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
5 янв.		 17:00
5 янв.
Скосная (Приморский):  5, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
5 янв.		 17:00
5 янв.
Староконный пер.:  3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
5 янв.		 17:00
5 янв.
Серова ул.:  2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
5 янв.		 17:00
5 янв.
Терешковой Валентины-мал:  35, 37, 39, 39/2, 39/3, 41, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.		 9:00
5 янв.		 17:00

 

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