Кому в Одессе 5 января отключат свет

5 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Вознесенский переулок: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
5 янв.
|17:00
5 янв.
|Генерала Петрова мал: 16, 18а, 22а, 22Б
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
5 янв.
|17:00
5 янв.
|Градоначальницкая: 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 22/1, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 23, 25, 26, 26А, 26Б, 28, 29, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
5 янв.
|17:00
5 янв.
|Кутузакия Александра улица: 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
5 янв.
|17:00
5 янв.
|Розкидайлівська вулиця: 28, 30, 32, 34, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
5 янв.
|17:00
5 янв.
|Скосная (Приморский): 5, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
5 янв.
|17:00
5 янв.
|Староконный пер.: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
5 янв.
|17:00
5 янв.
|Серова ул.: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
5 янв.
|17:00
5 янв.
|Терешковой Валентины-мал: 35, 37, 39, 39/2, 39/3, 41, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
5 янв.
|17:00