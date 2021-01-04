В Одессе поздравили первых новорожденных 2021 года

По сложившейся в Одессе доброй традиции, городские власти поздравили новорожденных, появившихся на свет в первый день нового, 2021 года.

Практически сразу после наступления 2021 года родились две маленькие одесситки, которые появились на свет в городском роддоме №7 с разницей в три минуты, — сообщает официальный сайт города.

Первой новорожденной стала девочка Милана, родившаяся в 00 часов 02 минуты 1 января. Следом за ней, в 00 часов 05 минут, увидела свет ещё одна малышка, которую назвали Анастасией.

Заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега поздравила рождённых в первый день нового года малышей и их родителей, вручив семьям детские коляски. Подарки подготовлены и для других мам, чьи дети также появились на свет 1 января.

«Этот год начался для вас приятным событием, пусть и дальше он будет наполнен радостными моментами. Желаю крепкого здоровья всем детям и родителям, пусть ваши дома будут наполнены радостью и миром. Сегодня в Одессе сделано всё для того, чтобы малыши появлялись на свет в комфортных условиях», — сказала Светлана Бедрега.



Всего в первый день 2021 года в городских роддомах Одессы родились 23 новорожденных, из которых в роддоме №7 появились на свет 10 малышей — шесть девочек и четыре мальчика, в том числе одна пара двойняшек.

Фото и видео: «Одесса»