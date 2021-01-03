Первым в 2021 году новорожденным в Одессе ребёнком стала девочка

Первым ребёнком, родившимся в Одессе в наступившем 2021 году, стала девочка.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что маленькая одесситка появилась на свет в 00:02 1 января в городском родильном доме №7. Её вес при рождении составил 3 460 граммов, рост — 56 сантиметров. Малышка и её мать Валентина чувствуют себя хорошо.

«Всего в первый день года в городских роддомах Одессы появились на свет 23 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов», — говорится в сообщении.

Население Одессы в этот день пополнили 14 девочек и 9 мальчиков.

Кстати. В прошедшем году первым ребёнком, родившимся в Одессе в первый день года, стал новорожденный мальчик — в первую минуту 2020 года в городском роддоме №2 появился на свет юный одессит Владислав.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в одесских роддомах появились на свет 194 новорожденных, в их числе — одна пара близнецов, 110 мальчиков и 84 девочки.