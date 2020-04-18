Самому молодому больному COVID-19 в Одессе всего лишь год и 3 месяца

По состоянию на 9:00 18 апреля лабораторным центром МОЗ в Одессе подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщает на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, самому молодому пациенту 1 год и 3 месяца, а самому старшему — 87 лет.

Таким образом, за истекшие сутки коронавирусом заболели ещё 13 человек.

В Одессе зарегистрировано 37 случаев, в Подольске — 26, в Беляевском районе с городом Теплодар — 21 случай. Вспышки болезни зафиксированы в 8 городах и 8 районах области.

«Вирус продолжает распространяться регионом. Тестирование ПЦР-методом продолжается непрерывно в ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» и в научно-исследовательском противочумном институте им. И.И. Мечникова, который мы привлекли к проведению тестирования на этой неделе. Сейчас проверяют всех пациентов с ОРВИ, пневмониями и контактных лиц. Всего проведено около 1,5 тысячи тестов», — пишет Куцый.

В настоящее время почти 100 человек продолжают находиться на обязательной обсервации в санатории «Куяльник».

Как отмечает глава облгосадминистрации, руководители районов, городов и посёлков получили предписание ограничить посещение гражданами кладбищ и перенести поминальные дни на 6 июня, полиции — усилить меры охраны общественного порядка на период Пасхальных праздников.

«Я обращаюсь к каждому жителю Одесской области. Оставайтесь дома. Даже на Пасху. В эти две недели мы должны быть максимально осторожными и ответственными. Берегите себя»,- резюмировал глава ООГА.

Как сообщала Одесса News, в Украине на утро 18 апреля подтверждено 5 106 случаев COVID-19, умерли 133 человека.