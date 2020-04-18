COVID-19 в Украине: + 444 новых заболевших

В Украине подтверждено 5 106 случаев COVID-19, умерли 133 человека, 275 человек уже выздоровели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«Всего в Украине исследовано 52 534 образца на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В течение 17 апреля получено 444 сообщения о подтверждённых случаях», — говорится в сообщении.

В общей сложности, случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 319 случаев (17 выздоровели);

Волынская обл. — 134 случая (12 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 104 случая (9 выздоровели);

Донецкая обл. — 14 случаев (6 выздоровели);

Житомирская обл. — 197 случаев (1 выздоровел);

Закарпатская обл. — 166 случаев (12 выздоровели);

Запорожская обл. — 127 случаев (13 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 462 случая (27 выздоровели);

(27 выздоровели); г. Киев — 770 случаев (30 выздоровели);

(30 выздоровели); Киевская обл. — 280 случаев (16 выздоровели);

Кировоградская обл. — 234 случая (6 выздоровели);

Львовская обл. — 221 случай (11 выздоровели);

Луганская обл. — 9 случаев;

Николаевская обл. — 31 случай;

Одесская обл. — 106 случаев;

Полтавская обл. — 49 случаев (9 выздоровели);

Ривненская обл. — 283 случая (16 выздоровели);

Сумская обл. — 82 случая (10 выздоровели);

Тернопольская обл. — 366 случаев (31 выздоровел);

Харьковская обл. — 62 случая (2 выздоровели);

Херсонская обл. — 56 случаев (6 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 41 случай (4 выздоровели);

Черкасская обл. — 141 случай (7 выздоровели);

Черновицкая обл. — 840 случаев (25 выздоровел);

(25 выздоровел); Черниговская обл. — 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 3 371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализировано 1 735 человек, из них 77 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (87%).

Всего 275 человек уже выздоровели, из них 13 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 17 апреля в Украине было зарегистрировано 4662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки был зафиксирован 501 новый случай.