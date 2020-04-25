План Шмыгаля: Назад от праздников ко вторникам, назад от финиша к исходникам

Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.

Об этом Премьер сообщил в Facebook.

«У правительства есть чёткий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет чёткие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания», — написал Шмыгаль и опубликовал соответствующую инфографику.



Первый этап постепенного выхода из карантина начнётся тогда, когда в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания среди всех протестированных не меняется или остаётся в пределах 5%. В этих условиях снимут часть ограничений, в частности, станет доступным посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме детских площадок).

Второй этап наступит тогда, когда в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев заболевания среди всех протестированных ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, которые выздоровели стабильно или растёт. В этих условиях также снимут часть ограничений, в частности, возобновится обучение в школах для выпускных классов.

Третий этап выхода карантина будет тогда, когда в течение 10 дней подряд количество лиц, которые выздоровели, в два раза или более превышает количество новых случаев. При этом в Украине отменят ограничения относительно спортивных и детских площадок, учебных заведений, метро (специальные перевозки), транспорта, ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок).

Четвёртый этап: должно быть установлено, что в течение 10 дней подряд количество новых несвязанных между собой случаев заболевания ежедневно менее 5 на область. Тогда возобновит работу метрополитен и весь наземный общественный транспорт, ТРЦ, спортзалы, учреждения культуры, учебные заведения.

Пятый этап наступит тогда, когда в Украине будут фиксировать лишь единичные случаи, связанные исключительно с импортом заболевания. Тогда будут сняты другие карантинные ограничения, кроме установленных местными властями в отдельных административно-территориальных единицах.

Он добавил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

Как сообщает «Правительственный портал», Премьер-министр Денис Шмыгаль высказал предположение, что украинцам придётся ходить в защитных масках и в следующем году.

«Это так называемая экономика неприкосновенности: социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живём уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно, и в следующем», — отметил глава правительства.

По его словам, такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.

Он отметил, что, основываясь на цифрах и расчётах Национальной академии наук Украины, Кабмин имеет основания говорить о том, что увеличение прироста больных коронавирусом, которое можно назвать следующим пиком, ожидается в период с 3 по 8 мая.

«С 11 мая, я надеюсь, мы начнём первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определённые ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и т.п.», — сказал глава правительства.

По его словам, следующий этап выхода из карантина будет, когда начнёт снижаться уровень заболеваемости и будут освобождаться от больных медицинские учреждения.

«Третий, четвёртый и пятый этапы — это, фактически, завершение карантина. Кроме этого, есть так называемые красный, оранжевый, жёлтый, зелёный уровни — это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы», — рассказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что уже есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт.

Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, когда Украина начнёт выходить из карантина.

«В логике президента движение будет идти следующим образом: меры ограничения, которые зажимают экономику абсолютно осознанно, будут продолжаться до тех пор, пока страна не поднимется на пик. Как только страна оказывается на пике заболеваемости и идёт снижение, начнутся ослабления. Не для того, чтобы обеспечить экономический рост, а вернуть Украину на траекторию восстановления», — сказал Устенко.

Как сообщала Одесса News, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что украинцам реалистично планировать отдых на вторую половину лета.