В мире уже насчитали почти 16,5 миллионов случаев коронавируса

По состоянию на утро 27 июля в мире в целом подтверждено почти 16,5 миллионов заражений COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Так, число случаев коронавируса на утро понедельника достигло 16 424 841, из которых 652 343 летальные. А 10 052 978 человек уже успели вылечиться от COVID-19.

В тройку лидеров по количеству заражений входят США (4 371 839), Бразилия (2 419 901) и Индия (1 437 976). На четвёртом месте – РФ (812 485). Украина в этом списке занимает 35-е место.

Как сообщала Одесса News, Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что работа над созданием вакцины против COVID-19 принесёт хорошие результаты уже в скором времени, однако предупредил, что перед этим придётся пережить тяжёлые времена.