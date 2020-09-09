Китай представил, а Россия запустила в оборот вакцины от COVID-19

Две китайские фармацевтические компании представили потенциальные вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на AFP.

Образцы, разработанные компаниями Sinovac Biotech и Sinopharm, представили на выставке в Пекине.

Отмечается, что вакцины проходят третий этап клинических испытаний.

Производители рассчитывают получить разрешение на их использование к концу 2020 года.

Одновременно Минздрав РФ выпустил в общественный оборот первую партию вакцины от коронавируса «Sputnik V».

По сообщению пресс-службы российского Минздрава, «первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-ВАК» («Sputnik V»), разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот».

По данным Минздрава РФ, регионы страны должны получить первые партии вакцины в ближайшее время.

Российская вакцина будет двух категорий: взрослая и детская.

Кстати. В список вакцин, официально допущенных к клиническим испытаниям Всемирной организацией здравоохранения, на данный момент входят 33 препарата из разных стран мира, среди которых Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия и Канада.

Девять потенциальных вакцин находились на заключительной фазе клинических испытаний.

Между тем, по данным портала Worldometers, на 8.00 9 сентября в мире насчитывается 27 738 708 (+249 510 за сутки) больных коронавирусом, умерли 901 866 (+4 999), выздоровели 19 831 993 пациента (+241 721).

В тройке лидеров по количеству заболевших — США, Индия и Бразилия. Россия находится на 4-месте, Украина в этом списке на 24-м, Китай — на 39-м месте.

США, Бразилия и Индия являются также лидерами по количеству умерших от коронавируса.

Как сообщала Одесса News, в августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что лекарства или вакцина для нейтрализации нового коронавируса могут никогда не появиться.