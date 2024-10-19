ГУР и десантники деоккупировали важное для обороны Купянска село

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов Кругляковку в Харьковской области.

Об этом 18 октября сообщает в Facebook ГУР МО.

Отмечается, что Кругляковку Купянского района деоккупировал и зачистил от россиян спецназ военной разведки при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населённым пунктом продолжалась с 7-го по 14 октября.

«Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение – штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника», – сказано в сообщении.

Как указали в ГУР МО, оккупанты в Кругляковке потеряли более взвода пехоты – «захватчики уничтожены в ближних боях».

Кроме этого, спецназовцы взяли в плен россиян и получили важные разведданные.

«В итоге операции враг выбит из населённого пункта, пути передвижения оккупантов заминированы», – резюмировали в ГУР МО.

Одесса News информировала об активных действиях по всей длине фронта, особенно, жестоких боях на Покровском и Кураховском направлениях.

Скриншот и видео: Главное управление разведки МО Украины/YouTube

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