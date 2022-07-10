На юге Украины за сутки враг не досчитался 58 солдат и много военной техники

По результатам выполнения огневых задач ВСУ на юге Украины за прошедшие сутки известно, что враг не досчитается 58 военнослужащих, 2 гаубиц «Мста-Б», автоматизированной станции ​​установки препятствий «Житель», 3 единиц бронированной и 12 автомобильной техники.

Как информирует представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров, также уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 в Николаевской, остальные – в Херсонской областях.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки (Херсонская область). Объём потерь вражеских солдат уточняется.

В целом, по утверждению офицера, за прошедшие сутки «в нашей операционной зоне ситуация сложная, но контролируемая. Противник продолжает ведение боевых действий с занятых позиций. В связи со значительными потерями за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области».

Отмечается, что противник в течение дня нанёс один ракетный и один авиационный удар.

Вертолётом Ка-52 нанесён авиационный удар по урочищу Плотницкому — без потерь.

Семь ракет «Смерча» атаковали посёлок Радушное Криворожского района Днепропетровской области. Предварительно, человеческих потерь нет.

По информации полковника Назарова, в Чёрном море, на страже северо-западной его части оставлены врагом 2 корабля-ракетоносителя с более чем полутора десятками «Калибров», а также три больших десантных корабля. В Севастополь доставили повреждённый во время боевых действий возле острова Змеиный российский противодиверсионный катер «Юнармеец Балтики», написал в Теlegram спикер начальника Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

Как сообщала Одесса News, министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны.

На главном фото танкист 92 ОМБр.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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