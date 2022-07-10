Деятельность белгород-днестровских чиновников проверит группа от ООВА

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко создал рабочую группу, которая проверит деятельность главы города Белгород-Днестровский Виталия Граждана и председателя соответствующего районного совета Григория Мельниченко.

Об этом Марченко сказал в видеообращении, размещённом на странице облвоенадминистрации в Facebook.

«О ситуации в Белгород-Днестровском районе. Мною назначена рабочая группа, которая на следующей неделе начнёт работу по оценке деятельности Белгород-Днестровского и районного, и городского советов. В ближайшее время я планирую лично посетить этот город», — отметил начальник ОВА.

Он также заверил, что земли, принадлежащие лечебным и медицинским учреждениям, не будут передаваться или продаваться.

Как сообщала Одесса News, 7 июля Граждан и Мельниченко подрались на заседании райсовета, на котором решались имущественные вопросы, в том числе о землях и помещениях расположенного в городе областного центра социально значимых болезней. Глава райсовета обратился к руководству области с призывом отстранить мэра Белгорода-Днестровского и создать в городе военную администрацию.

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