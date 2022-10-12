В Измаильском районе начали расчистку канала, обеспечивающего водой озёра

В Измаильском районе Одесской области, на территории Сафьяновской общины, приступили к расчистке канала «Общественный», который обеспечивает водой озёра Лунг и Сафьяны, а также водообмен между озером Катлабух и рекой Дунай.

Об этом сообщает в Facebook Одесская областная военная администрация.

«Пока канал «Общественный» нуждается в расчистке как минимум до отметки -0,7 м. Первоначально планируется расчистить канал до села Старая Некрасовка Сафьяновской общины и далее до озера Сафьяны. Работы будут проводиться в течение нескольких месяцев», — рассказал начальник Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.

По поручению начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, которое он дал во время недавнего рабочего визита в Измаильский район, для решения проблемных вопросов состояния водоёмов и водохранилищ, было выделено горючее для проведения работ по расчистке каналов.

«Горючее распределяется между Измаильским, Килийским и Болградским управлениями водного хозяйства для расчистки каналов «Общественный», «Межколхозный» и «Орловский», — добавил Родион Абашев.

По оценке специалистов, результатом этой работы станет улучшение экологического состояния озёр Придунавья.

Как сообщала Одесса News, одесский эколог Иван Русев, комментируя работы на водоканалах Измаильского района, сказал, что «любая человеческая деятельность должна придерживаться законов природы».

Фото: ООВА/Facebook

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