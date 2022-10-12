Жители одесского села остались без стадиона: подрядчик украл деньги на его строительство

Жители села в Одесском районе остались без стадиона: в хищении 3,5 млн грн на его строительство подозревают подрядчика.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской облпрокуратуры сообщено о подозрении руководителю строительного предприятия по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств, предназначенных на строительство футбольного поля на территории одного из сёл Одесского района.

По данным следствия, руководитель предприятия-подрядчика присвоил более 3,5 млн. грн. во время строительства этого поля.

«Подозреваемый внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах и стоимости фактически выполненных работ и подписал их. Так, подрядчик подделал акты выполненных работ по устройству дренажной системы, коммуникаций, железобетонных конструкций и электрооборудования. Фактически перечисленные строительные работы не производились, строительные материалы, изделия и конструкции не использовались и не устанавливались», — говорится в сообщении.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и наложению ареста на имущество.

Кроме того, в рамках этого уголовного производства правоохранителями принимаются меры по установлению других причастных к совершённому преступлению лиц и возмещению нанесённого ущерба.

Как сообщала Одесса News, за мошенническое завладение землёй под базой отдыха «Гидротехник» в Затоке будут судить инженера-землеустроителя и организатора сделки.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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