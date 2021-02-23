Одесская прокуратура подготовила суду досье на взяточников исполнительной службы

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника и государственного исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Одессе, подозреваемых в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в начале ноября прошлого года правоохранители задержали должностных лиц ГИС в Одессе при получении 1 000 долларов США взятки на их рабочем месте.

Следствием установлено, что должностные лица получили взятку за отмену ареста имущества (автомобиля) должника.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУ Нацполиции в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника сектора превенции одного из районных отделов полиции в Одесской области, подозреваемого в коррупции.

Фото: Одесса News/Александр Александров, пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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